PSG : Le dernier coup de Luis Campos dit tout sur son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 09h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Luis Campos a déboursé pas moins de 15M€ pour recruter Nordi Mukiele au PSG en provenance du RB Leipzig cet été, le défenseur français se livre sur les raisons de ce choix de carrière et affiche déjà de solides ambitions pour son nouveau challenge au Parc des Princes.

En attendant de savoir de quoi sera fait la suite du mercato estival du PSG avec notamment l’arrivée imminente de Renato Sanches (24 ans, LOSC) comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a bouclé cette semaine le transfert de Nordi Mukiele (24 ans). Arrivé en provenance du RB Leipzig pour 15M€, le défenseur français vient donc au PSG pour renforcer l’axe droit de la défense à trois installée par Christophe Galtier, mais également suppléer Achraf Hakimi au poste de piston. Et l’international français revient sur les coulisses de son transfert au PSG dans les colonnes de L’EQUIPE .

« Il y a une part de risque »

Nordi Mukiele évoque notamment les risques encourus avec ce transfert au PSG, où il va se heurter à une grosse concurrence et au plus haut niveau : « Lorsqu’on rejoint un grand club, forcément il y a une part de risque. Après, je pense que je suis préparé. Vous m’auriez posé la question il y a deux ans, je vous aurais dit que je n’étais pas prêt. Aujourd’hui, je sais que je le suis. À Leipzig, j’ai connu l’Europe, des matches références contre Paris, Manchester City ou United. Si un joueur a envie d’évoluer, il doit passer par les grands clubs et aujourd’hui, j’y suis. Et je me sens prêt. Alors oui, c’est un risque, mais un très bon risque », indique Mukiele.

« Le PSG, ce que je cherche »

Par ailleurs, l’ancien joueur de Montpellier et de Leipzig semble très excité à l’idée de franchir un nouveau pallier dans sa carrière avec le PSG : « L’étape PSG ? Elle a du sens parce que Paris, depuis des années, vise de très grandes choses. Et c’est ce que je cherche. Je suis quelqu’un qui aime gagner. Venir au PSG est quelque chose qui me challenge et qui correspondait à ce que j’avais au fond de moi », poursuit Nordi Mukiele.

