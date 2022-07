Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour ce transfert de Campos

Publié le 29 juillet 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Désireux de travailler avec un groupe solide au PSG, Christophe Galtier a mis plusieurs joueurs au placard, dont Rafinha. Poussé vers la sortie par Luis Campos, l'ancien du FC Barcelone aurait été proposé à plusieurs clubs brésiliens. Toutefois, les pourparlers n'auraient pas abouti, même si Rafinha ne serait pas contre une première aventure dans son pays natal.

Tout juste arrivé au PSG, Christophe Galtier impose sa patte. En effet, le nouvel entraineur parisien voudrait former un groupe solide pour remplir ses objectifs de la saison. Dans cette optique, Christophe Galtier a écarté six éléments de son effectif : Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha, Georginio Wijnaldum et dernièrement Thilo Kehrer. Des joueurs qui s'entrainent à part et qui sont poussés vers la sortie cet été par le conseiller football du PSG, Luis Campos.

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour le transfert de Gueye https://t.co/wW56Pen3uO pic.twitter.com/88HWYluwN8 — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Rafinha proposé à Botafogo, mais les négociations ont capoté

A l'exception de Thilo Kehrer, qui vient de rejoindre le second groupe d'entrainement du PSG après le transfert de Nordi Mukiele, aucun indésirable de Christophe Galtier n'a été convoqué pour la tournée au Japon. D'ailleurs, ils ne sont pas non plus du déplacement à Tel Aviv pour le Trophée des Champions face au FC Nantes prévu ce dimanche soir. Mais Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha, Georginio Wijnaldum et Thilo Kehrer se trouveront-ils un nouveau club d'ici la fin du mercato estival ?

Rafinha est prêt à migrer vers le Brésil, mais préfère rester en Europe