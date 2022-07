Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos accélère pour le dégraissage, il rencontre un problème

Si le Paris Saint-Germain a enregistré 3 arrivées et étudie plusieurs profils pour la suite de son mercato, le club de la capitale rencontre un problème avec ses indésirables. En effet, ces derniers ne pensent pas réellement à partir en raison de leur salaire confortable au PSG, bien que certains pourraient manquer la Coupe du Monde à cause d’un manque de temps de jeu. Face à cela, Paris essaie de forcer leur transfert.

Désireux de bâtir un effectif qui pourra enfin aller jusqu’à la victoire finale en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut réaliser un grand mercato estival. Pour le moment, Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele ont rallié la capitale, mais un problème se pose au niveau des départs. Seuls Alphonse Areola et Marcin Bulka ont rapporté des liquidités en s’engageant avec West Ham et l'OGC Nice, bien que de nombreux joueurs soient à vendre au PSG. Afin de les encourager à partir, une décision radicale a été prise.

Les indésirables sont à part pour les entraînements

Depuis que le Paris Saint-Germain est revenu de sa tournée au Japon, la direction a décidé de modifier la planification des entrainements afin de séparer l’effectif en deux groupes, selon L’Equipe . En effet, les joueurs sur lesquels compte Christophe Galtier ont rendez-vous le matin pour un début de séance programmé à 8h30. De l’autre côté, tous les indésirables s’entrainent à part, avec certains jeunes joueurs, l’après-midi. Si ce second groupe à accès aux mêmes installations que les autres, ce n’est toutefois pas le tacticien de 55 ans qui s’occupe d’eux, mais Régis Beunardeau, initialement chargé du spécifique avec les moins de 19 ans.

Christophe Galtier veut un groupe resserré

Afin de favoriser le travail collectif, Christophe Galtier ne souhaite pas avoir un groupe trop fourni. Le tacticien français veut avoir 24 ou 25 joueurs sous ses ordres, et plusieurs éléments ont déjà été informés qu’on ne compte plus sur eux en interne. Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Julian Draxler, Rafinha et Georginio Wijnaldum sont les principaux concernés, et les transferts devraient pousser d’autres joueurs au rang d’indésirables. Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Danilo Pereira pourraient basculer dans le second groupe en cas d’arrivée à leur poste, à l’image de Thilo Kehrer, qui a vu sa situation être actualisée suite à la signature de Nordi Mukiele.

Le PSG peine à se débarrasser de ses indésirables