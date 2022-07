Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos tente une grosse manoeuvre sur le mercato

Publié le 28 juillet 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG cherchera à vendre afin d'alléger son effectif et se séparer de certains indésirables qui ne sont plus dans les plans depuis très longtemps. C'est le cas de Julian Draxler. A six mois de la Coupe du monde, l'international allemand a intérêt à trouver une porte de sortie et Newcastle pourrait bien en être une.

Cet été, le PSG est bien décidé à vendre. Pour le moment, ce chantier ne décolle pas réellement puisque seuls Alphonse Areola, transféré définitivement à West Ham, et Marcin Bulka, dont l'OGC Nice a levé l'option d'achat, sont les seuls joueurs vendus par le club de la capitale depuis le début du mercato. Et pourtant, plusieurs indésirables ont été désignés à l'image d'Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa et Julian Draxler.

Draxler proposé à Newcastle

Selon les informations de 90min.com , Julian Draxler a d'ailleurs été proposé à Newcastle. Les Magpies , qui cherchent à se renforcer massivement sur le mercato cet été, se sont donc vu offrir les services de l'international allemand qui n'entre plus du tout dans les plans du PSG où son contrat court jusqu'en 2024. Il faut dire, que le club du nord de l'Angleterre, passé sous pavillon saoudien, dispose de moyens colossaux pour se renforcer et le PSG espère bien en profiter.

Des discussions existent avec le PSG

Le média britannique confirme ainsi nos informations. En effet, comme révélé par le10sport.com, le PSG et Newcastle son en discussions pour Julian Draxler. Le joueur, qui devra retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde, est clairement poussé dehors par le club de la capitale et n'entre plus du tout dans les plans de Christophe Galtier. Un transfert entre 20 et 30M€ sera espéré par le PSG.