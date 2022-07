Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert de Kounde offre une opportunité à Campos

Publié le 28 juillet 2022 à 15h15 par Arthur Montagne

Cet été, le PSG cherchera à dégraisser son effectif, et plusieurs joueurs sont concernés. Pour le moment, c'est encore calme, mais plus le mercato avance, plus cela se décante. En effet, le Séville FC, qui va perdre Jules Koundé, pourrait se tourner vers Thilo Kehrer pour le remplacer.

Toujours bien décidé à dégraisser son effectif, le PSG a identifié plusieurs joueurs à vendre cet été, à l'image de Rafinha, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum et Layvin Kurzawa, qui ont été écartés du groupe qui s'est envolé pour le Japon la semaine dernière. Mais au-delà de ces cinq joueurs, d'autres Parisiens pourraient être vendus cet été. Leandro Paredes serait au coeur de discussions avec la Juventus pour un transfert tandis qu'Everton serait venu aux renseignements pour Idrissa Gueye.

Kehrer priorité de Séville pour remplacer Koundé ?

En effet, Thilo Kehrer fait partie des joueurs qui sont loin d'être intransférables au PSG. Et cela tombe bien puisque selon les informations de Relevo , le défenseur allemand serait la priorité du Séville FC pour remplacer Jules Koundé qui va s'engager au FC Barcelone pour plus de 50M€. Il faut dire que Monchi a l'habitude de recruter en Ligue 1 et la situation contractuelle de Thilo Kehrer, dont le bail au PSG s'achève dans un an, ne laisse pas insensible le directeur sportif du club andalou.

Kherer, opción número 1 por Koundé📌 El Sevilla trabaja en el fichaje del central del PSG, que busca una salida para jugar el Mundial.📌 Le queda un año de contrato y eso lo pone a tiro.📌 El club lleva tiempo trabajando en la operación para convencerlo.✍️ @samuelsonsilva pic.twitter.com/KGzJL4T9LU — Relevo (@relevo) July 28, 2022

Kehrer poussé au départ par le mercato du PSG

D'autant plus que Thilo Kehrer ne semble plus du tout entré dans les plans du PSG qui vient de recruter Nordi Mukiele. Capable d'évoluer axe droit dans une défense à 3, ainsi que piston droit, l'international français possède un profil semblable à celui de l'ancien joueur de Schalke 04. Sans oublier que le PSG continue son forcing pour tenter de recruter Milan Skriniar, ce qui laisserait encore moins d'opportunités à l'international allemand en quête de temps de jeu en vue de la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera en fin d'année.