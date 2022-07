Foot - Mercato - PSG

PSG : Ils ont tenté de plomber le transfert de Mukiele au PSG

Publié le 28 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG a donc officialisa sa troisième recrue de l’été. En effet, Nordi Mukiele a signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale, débarquant en provenance du RB Leipzig. L’international français va ainsi poursuivre sa carrière au PSG, mais cela aurait pu se passer différemment. En effet, Mukiele disposait d’autres options pour son avenir.

Après le milieu de terrain et l’attaque avec Vitinha et Hugo Ekitike, c’est en défense que le PSG s’est renforcé sur ce mercato estival. Travaillant toujours sur le dossier Milan Skriniar, Luis Campos a bouclé ce mardi le transfert de Nordi Mukiele, qui est arrivé en provenance du RB Leipzig. Capable de jouer comme piston droit ou en défense centrale, l’international français va être précieux pour Christophe Galtier. Un joli coup de la part du PSG, qui d’ailleurs aurait pu voir Mukiele filer ailleurs.

🆕✍️ #WelcomeNordiLe @PSG_inside est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons.Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

Mukiele plaisait en Espagne…

En effet, Nordi Mukiele ne manquait visiblement pas de prétendants. Le désormais joueur du PSG aurait notamment pu rejoindre le championnat espagnol. Selon les informations de Marca , le Real Madrid avait notamment pris des renseignements concernant l’international français. Mukiele aurait pu faire du bien à droite dans la défense de Carlo Ancelotti où Lucas Vazquez est utilisé pour seconder Dani Carvajal. Et l’autre club de Madrid, l’Atlético, aurait également tenté le coup en janvier dernier. Mais Nordi Mukiele n’a donc finalement pas rejoint l’effectif de Diego Simeone.

… et en Angleterre

Outre l’Espagne, Nordi Mukiele plaisait également du côté de l’Angleterre. L’Equipe avait pu révéler que plusieurs clubs de Premier League s’étaient intéressés à la recrue estivale du PSG. Et ces derniers jours, il était annoncé que Chelsea était à fond, tentant une offensive de dernière minute pour devancer le PSG. Suite aux départs de Rüdiger et Christensen et voyant Koundé filer vers le FC Barcelone, les Blues sont à la recherche de renforts défensifs. Cela ne sera finalement pas possible avec Nordi Mukiele.

« J’ai fait le bon choix »