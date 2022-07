Foot - PSG

PSG : A peine arrivé, Mukiele envoie un message fort à Galtier

Publié le 26 juillet à 21h10 par Thibault Morlain

Ce mardi, Nordi Mukiele s’est donc engagé pour 5 ans avec le PSG. Un renfort en défense pour Christophe Galtier qui pourra utiliser le Français en tant que piston droit ou bien en défense centrale. En effet, Mukiele est polyvalent. Une force que le néo-Parisien est prêt à mettre au service des champions de France désormais.

🗣️ « Jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi. »Retrouvez l'interview de notre nouvelle recrue, @NordiMukiele ! ❤️💙 pic.twitter.com/LLWs00Su1q — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

« Si je peux aider dans l’axe et aider au poste de piston… »

Lors de sa première interview accordée aux médias du PSG, Nordi Mukiele a d’ailleurs été interrogé à propos de sa polyvalence. Et le nouveau joueur de Christophe Galtier a envoyé un message fort à son entraîneur, expliquant : « Je le vois comme un atout puisque forcément quand on arrive dans une nouvelle équipe, on est là pour l'aider. Si je peux aider dans l’axe et aider au poste de piston et bien je le ferais avec grand plaisir puisque j'aime jouer aux deux postes que je connais depuis des années ».

« Tant que je suis sur le terrain, que je prends du plaisir… »