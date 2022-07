Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Mukiele après son transfert au PSG

Publié le 26 juillet à 18h30 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce mardi, Nordi Mukiele est un joueur du PSG. Le défenseur polyvalent arrive du RB Leipzig et il s’est donc engagé jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. C’est le troisième renfort de l’été pour Christophe Galtier. Et après avoir signé son contrat, Mukiele a livré ses premières impressions.

Troisième recrue de l’été pour le PSG. Après Vitinha et Hugo Ekitike, c’est donc Nordi Mukiele qui a rejoint l’effectif de Christophe Galtier. L’international français débarque de Leipzig et fait ainsi son retour en Ligue 1 après avoir évolué à Montpellier. Voilà désormais Mukiele au PSG. Et à l’occasion d’un entretien accordé aux médias du club de la capitale, le néo-Parisien a réagi à son transfert.

🆕✍️ #WelcomeNordiLe @PSG_inside est heureux d’annoncer la signature de Nordi Mukiele pour les cinq prochaines saisons.Le défenseur français est lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 26, 2022

« Je suis un homme heureux »

« Je suis un homme heureux. Je me sens très bien. Et forcément je suis très content d’être ici aujourd’hui. (…) Jouer au PSG est une fierté alors que je suis originaire de Paris ? Jouer dans sa ville c’est forcément un rêve. J’ai grandi en région parisienne, à Montreuil plus précisément, donc jouer pour Paris c’est une très grande fierté pour moi, pour mes amis et pour ma famille. Et je suis très content d’avoir pu travailler dur et de pouvoir être ici aujourd’hui », a tout d’abord lâché Nordi Mukiele, plus heureux que jamais de s’être engagé ce mardi avec le PSG.

« J’ai fait le bon choix »

Concernant les raisons de son choix de rejoindre le PSG, la recrue estivale parisienne a également expliqué : « Quand j’ai su que Paris était intéressé par moi et qu’ils voulaient que je vienne ici, j’ai forcément réfléchi parce que c’est très important. C’est une très grande étape dans ma carrière, ce n’est pas un choix à prendre à la légère. Mais je pense et je suis sûr que j’ai fait le bon choix ».

« Je suis très content de revenir »