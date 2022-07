Foot - PSG

PSG : Christophe Galtier rappelle déjà à l’ordre ses joueurs

Publié le 25 juillet à 18h00 par Bernard Colas

Alors que la tournée au Japon du PSG s’est achevée par un large succès des hommes de Christophe Galtier face au Gamba Osaka (6-2), le nouvel entraîneur parisien n’a pas totalement été convaincu par la prestation de son équipe, regrettant le manque de solidité défensive.

Festival de buts ce lundi au Panasonic Stadium de Suita. Pour son dernier match de préparation du côté du Japon dans le cadre de sa tournée de présaison, le PSG s’est largement imposé face au Gamba Osaka (6-2). Les attaquants parisiens ont brillé, avec des réalisations de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Pablo Sarabia, Nuno Mendes et Neymar par deux fois. À l’inverse, la défense s’est parfois montrée en difficulté, incitant Christophe Galtier à lancer un avertissement à son équipe.

« On était très désordonné »

Interrogé en conférence de presse sur la prestation du PSG, Christophe Galtier n’a pas manqué de pousser un petit coup de gueule sur les deux buts encaissés par son équipe. « Agacé, ce n'est pas le terme. À l'image du deuxième but encaissé, on doit être plus structuré et ne pas être désordonné. On était très désordonné, pas dans le bon timing, on avait du mal à se déplacer. Je peux le comprendre quand on mène aussi largement. Mais pour ne donner aucune chance à l'adversaire du soir et montrer un visage beaucoup plus dur pour les prochains matches, il faudra corriger cela », a confié l’entraîneur parisien, dans des propos relayés par L’Équipe .

« Il y a encore beaucoup de travail »

Christophe Galtier espère désormais remédier à ce problème rapidement, alors que le PSG affrontera dimanche le FC Nantes pour le Trophée des Champions : « Il y a encore beaucoup de travail, car on a concédé deux buts, deux buts de trop. Je souhaiterais, que sur la durée du match on soit plus difficile à battre quand on doit défendre en équipe. C'est un axe de travail important », poursuit Galtier, qui n’oublie pas pour autant la prestation satisfaisante du PSG dans l’ensemble : « Ce fut un très bon match, très dynamique pendant 60-70 minutes, avec deux équipes qui ont cherché à attaquer en permanence, ce qui a dû faire plaisir aux spectateurs qui ont vu des buts. Nous concernant, il y a eu deux périodes différentes. La première très bonne, la seconde on a perdu en intensité après dix minutes et cela a rendu notre dernière demi-heure très moyenne. Je pense que cela vient aussi de la fatigue, on s'est beaucoup entraîné, sans beaucoup de temps de récupération entre les rencontres. Dans l'ensemble, je suis satisfait du match de ce soir et des trois. »

Transferts - PSG : Galtier se prononce sur les deux pistes brûlantes du mercato https://t.co/Gt0pcsRELu pic.twitter.com/4n15QMFygk — le10sport (@le10sport) July 25, 2022

Du renfort est attendu au PSG