Foot - PSG

PSG : Une surprise réservée par Kylian Mbappé ?

Publié le 25 juillet à 16h15 par Quentin Guiton

Lors de la tournée du PSG au Japon, Kylian Mbappé fait lever les foules, sur et en-dehors du terrain ! Si le champion du monde participe à plusieurs événements, il a aussi été très en jambes lors des deux premiers matchs du PSG. Mais Mbappé est frustré. Il ne pourra pas disputer le Trophée des champions le week-end prochain à Tel-Aviv, lui qui est suspendu. Mais l’attaquant devrait tout de même faire partie du voyage…

Le PSG fait sensation au Japon ! Présent en terres nippones pour son stage estival, le PSG a donc pu se rendre compte de l’impact qu’il avait à l’étranger. Et il y en a un en particulier qui a du succès auprès du public japonais. En effet, Kylian Mbappé est acclamé par le public à chacune de ses apparitions ! Et si la star du PSG fait le show lors des opérations commerciales, c’est sur le terrain qu’il impressionne le plus. En effet, lors des deux premiers matchs du PSG au Japon, le génie français a impressionné, notamment avec un but époustouflant face aux Red Diamonds.

Le Trophée des champions en ligne de mire

Et après cette tournée au Japon, le PSG va passer aux choses sérieuses. En effet, dimanche prochain, les joueurs du club de la capitale seront à Tel-Aviv pour disputer leur premier match officiel de la saison et une première finale : le Trophée des champions. Face à Nantes, le PSG tentera de remporter un onzième trophée et surtout de récupérer son titre. En effet, l’an passé, c’est Lille qui avait remporté la coupe.

Avec Mbappé…mais pas sur le terrain