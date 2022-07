Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a déjà un objectif avec le transfert de Mukiele

Publié le 25 juillet à 11h45 par Quentin Guiton

Après Vitinha et Hugo Ekitike, la troisième recrue du PSG devait être Nordi Mukiele. Un accord total avait même été trouvé avec le RB Leipzig et le joueur. Sauf que ce lundi, Chelsea vient de débarquer dans le dossier et aurait même fait une offre conséquente pour le défenseur. Malgré ça, le PSG resterait confiant dans ce dossier et compte même sur l'arrivée de sa future recrue en milieu de semaine.

Le PSG avance doucement dans ce mercato, mais il avance ! Le club de la capitale a déjà renforcé son milieu de terrain et son attaque avec les arrivées de Vitinha en provenance du FC Porto et d’Hugo Ekitike de Reims. Et ces deux joueurs pourraient rapidement être accompagnés par une troisième recrue ! En effet, le PSG aurait un accord total avec le RB Leipzig pour son défenseur français Nordi Mukiele qui arrivait en fin de contrat l’année prochaine avec le club allemand. Le coût de l’opération totale avoisinerait les 16M€, bonus compris. Mukiele, de son côté, serait d’accord pour rejoindre le PSG.

Supporters parisiens, Kalimuendo, vous le vendez ou vous le gardez ?https://t.co/A39D9J0iak — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Chelsea débarque !

Et alors que tout semblait bien ficelé entre le PSG et Mukiele, Foot Mercato révèle ce lundi l’arrivée soudaine de Chelsea dans le dossier ! Les Blues qui vont certainement perdre la bataille avec le FC Barcelone pour Jules Koundé veulent à tout prix renforcer leur défense et cibleraient donc à présent le défenseur du RB Leipzig. Et Chelsea aurait un argument de poids : Timo Werner. Les Londoniens auraient proposé leur attaquant dans le deal. Werner pourrait donc retrouver son ancien club qui chercherait d’ailleurs une grosse recrue en attaque sur ce mercato.

Le PSG compte sur Mukiele pour mercredi