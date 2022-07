Une annonce imminente pour le dernier transfert de Campos ?

Foot - Mercato - PSG

La troisième recrue du PSG est attendue dans la capitale. Après Vitinha et Hugo Ekitike, le club parisien aurait acté l'arrivée de Nordi Mukiele. Luis Campos serait parvenu à trouver un accord avec le RB Leipzig ce samedi soir autour d'un transfert à 16M€. Même si ce dossier semble être bouclé, le PSG ne devrait pas officialiser cette signature ce dimanche.

Et de 3 pour le PSG ! Après Vitinha et Hugo Ekitike, le club parisien devrait officialiser, dans les prochaines heures, l'arrivée d'une nouvelle recrue. Ce samedi soir, les dirigeants auraient enfin réussi à trouver un accord avec le RB Leipzig en ce qui concerne Nordi Mukiele.

Capable d'évoluer en défense centrale ou en piston droit, Nordi Mukiele sera la prochaine recrue du PSG. Le club se serait mis d'accord avec le RB Leipzig autour d'un transfert à 16M€. Une information confirmée par une source proche de ce dossier ce dimanche. La polyvalence de l'international français devrait faire les affaires de Christophe Galtier, désireux de mettre en place une défense à trois cette saison.

Excl: Paris Saint-Germain and RB Leipzig set to reach full agreement for Nordi Mukiele! Permanent deal almost agreed between the two clubs tonight. 🚨🔵🔴 #PSGWork in progress to complete the deal with all parties involved after personal terms already discussed. pic.twitter.com/IM28Raejyp