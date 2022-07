Foot - PSG

PSG : Quand Thomas Meunier lâche un tacle à Neymar

Publié le 25 juillet à 10h15 par Thibault Morlain

Depuis 2017, Neymar est un joueur du PSG. Arrivé comme une superstar dans la capitale, le Brésilien n’a toutefois pas échappé aux critiques au fil des années. Et elles ont été nombreuses à l’encontre du numéro 10 de Christophe Galtier. Aujourd’hui encore, Neymar est régulièrement pointé du doigt, notamment pour son niveau de jeu. Et ce n’est pas Thomas Meunier, ancien joueur du PSG, qui dira le contraire.

Compte tenu de l’investissement réalisé pour le recruter, 222M€, Neymar était forcément très attendu au PSG. Alors qu’il était censé porter le club de la capitale notamment en Ligue des Champions, cela a été plus compliqué. Entre son niveau de jeu et son hygiène de vie, Neymar s’est souvent retrouvé au centre des critiques et des rumeurs de transfert. C’est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui, bien que le numéro 10 du PSG peut compter sur le soutien de Christophe Galtier.



Christophe Galtier sur l'avenir de Neymar : "Je ne sais pas. On l'annonce partant... puis restant. Je n'ai pas encore eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là."



(conférence de presse) pic.twitter.com/rkoOZvjB83 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 23, 2022

« J’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone »

Ancien coéquipier de Neymar au PSG, Thomas Meunier s’est confié sur le numéro 10 parisien à l’occasion d’un entretien accordé à Kicker . Tout d’abord, l’actuel joueur du Borussia Dortmund a exprimé son admiration pour le Brésilien, confiant : « Je dois admettre que j’étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c’est entièrement lui. Si j’avais eu 10 ans, j’aurais eu son poster dans ma chambre ».

« Il a perdu sa magie »