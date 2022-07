Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour le mercato de Neymar, la fracture est totale en interne

Publié le 25 juillet à 02h00 par Arthur Montagne

Le feuilleton Neymar est relancé. Mais alors que par le passé, c'est le Brésilien qui faisait le forcing pour partir, cette fois-ci, c'est l'inverse. En effet, le PSG semble ouvert à son départ, mais le numéro 10 de la Seleçao n'a plus envie de quitter le club ce qui crée forcément une espèce d'incertitude en interne.

L'avenir de Neymar est de nouveau au cœur de toutes les attentions. En effet, alors que le PSG a décidé de mener une révolution au sein de son organigramme avec l'arrivée de Luis Campos pour remplacer Leonardo, et de Christophe Galtier sur le banc, la rigueur est redevenue le mot d'ordre en interne. Une situation qui relance l'avenir de Neymar dont le comportement a été point du doigt en coulisses. Nasser Al-Khelaïfi jetait d'ailleurs un froid sur l'avenir du numéro 10 du PSG.

Le PSG ouvert à un transfert de Neymar

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100%. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200%. Donner tout ce qu’on a pour ce maillot, donner le maximum et on verra le résultat. Il faut redevenir humbles », assurait le président du PSG dans les colonnes du Parisien . Cependant, Christophe Galtier semble moins catégorique au sujet de l'avenir de Neymar.

Galtier revient sur ses propos

Lors de sa conférence de presse pour sa présentation officielle, Christophe Galtier affichait sa volonté de conserver Neymar : « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar . » Néanmoins, le nouvel entraîneur du PSG s'est montré plus évasif samedi après la victoire contre les Urawa Red Diamonds (3-0) en amical. « Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas… On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîner », confie cette fois-ci Galtier.

Neymar n'a aucun doute