Foot - Mercato - PSG

PSG : La mise au point du PSG sur l'avenir de Neymar

Publié le 24 juillet à 09h15 par Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2027 désormais, Neymar est tout de même régulièrement évoqué sur le départ cet été. Ces derniers jour, il a été annoncé que PSG avait proposé les services de la star brésilienne de 30 ans à d’autres clubs, notamment Manchester City, afin de s'en débarrasser. Mais finalement, il n’en serait rien...

C’est le nouveau feuilleton de l’été côté PSG. Après avoir bouclé la prolongation de Kylian Mbappé juste avant la fin de saison, le club de la capitale doit maintenant gérer le cas de Neymar. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027 désormais, le Brésilien est régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines. Il a même été annoncé que le PSG proposerait les services de sa star à d’autres clubs pour faciliter son transfert. Mais finalement, il n’en serait absolument rien pour l'instant.

Transferts - PSG : Le verdict est tombé pour le mercato de Neymar https://t.co/TBH98XEUVl pic.twitter.com/jBZ41XKx8t — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Paris n’a pas proposé Neymar à d’autres clubs

Selon les informations de L’Equipe , le PSG aurait démenti avoir proposé Neymar à d’autres clubs ces derniers jours. Malgré les récentes rumeurs à ce sujet, le club de la capitale n’aurait pas bougé pour le transfert du Brésilien pour le moment. Pourtant, la star de 30 ans a été liée à de nombreuses équipes au cours des dernières semaines.

Neymar veut rester