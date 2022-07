Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations sur le départ de Sampaoli

Publié le 24 juillet à 09h10 par Thibault Morlain

Cet été, un coup de tonnerre a frappé Marseille avec le départ de Jorge Sampaoli de l’OM. Bien que l’Argentin avait encore un an de contrat, il a décidé de claquer la porte, mécontent du recrutement réalisé par son club cet été. Si tout le monde a été pris de court par ce départ de Sampaoli, en réalité, tout était déjà acté quelques jours auparavant. Explications.

Et voilà que l’OM a un nouvel entraîneur. En effet, aujourd’hui, c’est Igor Tudor qui est aux commandes. Ce n’était pas prévu, mais le club phocéen a bel et bien dû changer de technicien cet été. Bien que Pablo Longoria souhaitait construire autour de Jorge Sampaoli, celui-ci a préféré claquer la porte et quitter l’OM.

Les dessous du divorce avec Sampaoli

C’est le 1er juillet que l’OM avait officialisé le départ de Jorge Sampaoli. Un départ inattendu sur la Canebière. Enfin pas vraiment à en croire les informations de La Provence . En effet, à en croire différentes sources, le divorce entre l’OM et l’Argentin aurait visiblement été acté quelques jours auparavant lors du voyage de Pablo Longoria et Javier Ribalta au Brésil pour discuter avec Sampaoli. C’est à cette occasion que ce dernier aurait affiché sa volonté d’arrêter d’entraîner l’OM étant donné le peu de moyens à disposition.

🔴 C'est en mi-juin, lors du voyage au Brésil, que Jorge Sampaoli a exprimé à Pablo Longoria sa réticence à poursuivre l'aventure marseillaise avec des moyens limités. Longoria s'était alors mis d'accord avec Igor Tudor dans la foulée.🗞️ La Provence#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/M6evww5EcF — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) July 24, 2022

Tudor n’a pas hésité