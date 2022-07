Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son départ, Sampaoli lâche une grande réponse pour son avenir

Publié le 18 juillet 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Entre l’OM et Jorge Sampaoli, l’histoire s’est donc terminée à l’occasion de ce mercato estival. Mécontent, l’Argentin a claqué la porte, bien qu’il avait encore un an de contrat sur la Canebière. Sampaoli se retrouve ainsi à nouveau libre et il ne manquerait pas d’options pour reprendre du service. Toutefois, cela ne serait pas dans ses plans actuellement.

Bien que Pablo Longoria souhaitait construire avec Jorge Sampaoli à l’OM, l’Argentin en a décidé autrement. Pas satisfait par le recrutement du club phocéen, il a décidé de faire ses valises. De quoi obliger l’OM à se chercher un nouvel entraîneur et c’est Igor Tudor qui a été nommé. Quid maintenant de l’avenir de Sampaoli ?

Santos contacte Sampaoli

Libre, Jorge Sampaoli pourrait faire son retour à Santos. Telle serait en tout cas l’envie du club brésilien. En effet selon les informations de GloboEsporte , Santos aurait contacté l’ancien entraîneur de l’OM afin de le faire revenir et ainsi en faire le remplaçant de Fabian Bustos.

La réponse de Sampaoli

Reverra-t-on alors Jorge Sampaoli sur le banc de Santos ? Cela ne serait pas pour tout de suite. Comme expliqué par le média brésilien, l’Argentin aurait lâché sa réponse et pour le moment, Sampaoli ne serait pas intéressé à l’idée de reprendre un club.