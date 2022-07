Foot - PSG

PSG: La révolution Galtier est lancée, le vestiaire a déjà son avis

Publié le 23 juillet à 08h30 par Bernard Colas

Successeur de Mauricio Pochettino à la tête du PSG, Christophe Galtier compte apporter de gros changements dans le vestiaire au côté de Luis Campos, avec la volonté d’améliorer la vie du groupe. De nouvelles règles de vie ont ainsi été mises en place, et celles-ci font déjà parler au sein de l’effectif.

« C’est un privilège d’être dans un tel groupe. Il faut savoir échanger, mais aussi imposer. Il n’y aura pas de compromis par rapport à ce que doit être la force du groupe. » À peine arrivé, Christophe Galtier annonçait la couleur. Choisi par l’état-major du PSG pour entamer un nouveau chapitre du projet QSI, l’entraîneur français souhaite faire régner la discipline au sein de son effectif en mettant en place certaines règles soutenues par Luis Campos. Les arrivées au centre d'entraînement devront désormais s'effectuer entre 8h30 et 8h45 et aucun retard sans motif valable ne sera toléré comme l’expliquait L’Équipe cette semaine. Par ailleurs, les téléphones portables seront interdits au cours des petits-déjeuners et des déjeuners pour améliorer la vie du groupe. Quelques exemples de la méthode Galtier déployée depuis quelques semaines qui convainc la direction, alors que Nasser Al-Khelaïfi avait prévenu ses joueurs avant la nomination du technicien tricolore en annonçant la fin du « bling-bling » à Paris. Dans le vestiaire, Christophe Galtier semble également séduire.

« C’est important d’avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre »

Alors que le PSG est actuellement au Japon pour la tournée de présaison, plusieurs joueurs se sont prononcés sur l’arrivée de Christophe Galtier, jusqu’ici validée par le groupe. « C’est un bon début, je pense que l’entraîneur est arrivé et s'est imposé. On est sur le bon chemin, on a beaucoup de temps pour travailler, a notamment expliqué Nuno Mendes dans un entretien accordé à RMC . Les règles ? C’est normal. Chaque entraîneur a sa manière de manager une équipe et l’entraîneur à sa façon à lui de manager l’équipe. Il sait ce qui est le mieux pour l’équipe et nous on a qu’à exécuter. C’est important d’avoir des règles car sans règles, ça peut être le désordre. On accepte bien. C’est le début, on est en train de s’adapter à ce que demande l’entraîneur. On a des joueurs jeunes, il faut que tout le monde s’intègre avec le maximum de concentration pour pouvoir être prêt pour les matchs qui arrivent. »

« C'est bien qu'il y ait cette discipline, ces règles, c'est nécessaire »

Même son de cloche chez Pablo Sarabia, qui fait son retour au PSG après un prêt d’une saison au Sporting. « Je pense que, dans tout travail, la discipline et des règles sont importantes. C'est bien qu'il y ait cette discipline, ces règles, c'est nécessaire pour une bonne cohabitation et pour former un bon groupe , estime l’Espagnol auprès de l’ AFP. Je pense que ce sera bon pour tout le monde. Il faut que l'on fasse tout ce que l'on peut, avec de l'effort à l'entraînement, pour atteindre les objectifs de l'équipe et du club, qui veut remporter tous les titres. Il faut construire un bon groupe, laisser de côté les individualités, car le plus important, c'est le collectif. On le voit chaque année. Les équipes qui sont les plus soudées, qui font plus de choses ensemble, qui sont préparées à affronter les mauvais moments d'une saison, sont celles qui finissent par gagner des titres. »

PSG : Galtier et Luis Campos ont acté la révolution du projet QSI https://t.co/MM53vZTJI4 pic.twitter.com/UQIjnWQfZc — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

« C’est une autre façon de faire, mais tout se passe bien »