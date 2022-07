Foot - Mercato - PSG

Ce transfert à 20M€ qui pourrait débloquer le dossier Skriniar

Publié le 30 juillet 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Toujours très actif en coulisses, le PSG espère boucler plusieurs ventes sur le mercato. L'idée est bien évidemment d'alléger l'effectif déjà pléthorique de Christophe Galtier, mais également de renflouer les caisses parisiennes afin de poursuivre son recrutement sur le marché des transferts.

Cet été, l'un des objectifs du PSG sera de dégraisser son effectif. Dans cette optique, quelques joueurs sont partis à l'image d'Alphonse Areola, transféré définitivement à West Ham ou encore Marcin Bulka, dont l'option d'achat a été levée par l'OGC Nice. Dans le même temps, Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Mais c'est encore loin d'être suffisant puisque le PSG entend encore vendre. Georginio Wijnaldum semble être le dossier le plus chaud puisque son prêt à l'AS Roma se précise de jour en jour.

🔴🔵 Depuis plusieurs semaines, Luis Campos négocie avec l’Inter le transfert de Milan #Skriniar, mais les discussions n’avancent pasL’Inter réclame entre 70 & 80M tandis que le #PSG ne propose que 55MParis doit-il céder ? Votre avis sur @le10sport ⬇️https://t.co/gKuJLBDAiU — Bernard Colas (@BernardCls) July 30, 2022

L'AC Milan et le PSG discutent pour Diallo

Mais la Serie A lorgne d'autres joueurs du PSG. En plus de Leandro Paredes, suivi par la Juventus, Abdou Diallo a également une belle cote en Italie, notamment du côté de l'AC Milan qui cherche à se renforcer défensivement. Selon La Gazzetta dello Sport , le PSG et le club lombard cherchent ainsi une solution pour boucler cette transaction et l'international sénégalais verrait d'un bon œil un transfert à l'AC Milan à quelques mois de la Coupe du monde.

Le transfert de Skriniar débloqué par les ventes ?