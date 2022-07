Foot - Mercato - PSG

PSG : Grande nouvelle pour Campos avec cet indésirable

Publié le 30 juillet 2022 à 17h10 par Quentin Guiton

Le PSG serait en discussion avancée avec la Juventus pour le transfert de Leandro Paredes, poussé vers la sortie. Et la récente blessure de Paul Pogba aurait même accéléré les choses. Seulement, les dernières rumeurs laissaient entendre que la Juventus avait d’autres idées pour son milieu. Mais Luis Campos va pouvoir se rassurer avec les dernières informations de la presse transalpine…

Le PSG commence enfin à accélérer dans le dégraissage de son effectif. Si Georginio Wijnaldum est annoncé proche de l’AS Rome, le transfert de Leandro Paredes à la Juventus avancerait aussi plutôt bien. Mais avant de se lancer sur le milieu du PSG, les Turinois doivent vendre. A noter aussi que la blessure de Paul Pogba devrait accélérer les choses.

L'arrivée de Paredes menacée ?

Mais les dernières rumeurs venaient un peu refroidir le dossier. En effet, la Juventus aurait eu d’autres idées pour son milieu de terrain. Ainsi, outre Leandro Paredes, les Bianconeri auraient songé à Sergej Milinković-Savić (Lazio), Fabian Ruiz (Naples) et même Miralem Pjanic (FC Barcelone).

Ce sera Paredes ET un autre milieu