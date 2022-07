Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Menace en vue pour cette vente à 20M€

Publié le 29 juillet 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

Le PSG doit réduire son effectif cet été. Pour ce faire, le PSG aurait notamment indiqué la sortie à Leandro Paredes. L’Argentin serait d’ailleurs la priorité de la Juventus pour son milieu, qui plus est après la blessure de Paul Pogba. Et alors que le transfert semblait prendre forme, les Bianconeri étudieraient en parallèle d’autres pistes…

Après s’être renforcé avec les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, le PSG doit à présent s’activer pour les ventes. Et dans la liste des joueurs invités à aller voir ailleurs, on retrouve Leandro Paredes. Déjà intéressée par le passé, La Juventus a relancé son intérêt pour l’Argentin cet été. Les Bianconeri en feraient même leur priorité au milieu de terrain.

Mercato - PSG : Dernière menace pour le transfert de Renato Sanches ? https://t.co/hACOUZW9R1 pic.twitter.com/ggnEU74OAl — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

La blessure de Pogba change tout

Et si le joueur serait déjà d’accord pour rejoindre la Juventus, aucun accord n’a encore été trouvé. Mais les choses devraient s’accélérer après la blessure de Paul Pogba. Le milieu français devrait être absent deux mois. C’est pourquoi les Turinois veulent boucler au plus vite la venue de Paredes.

Paredes n’est pas la seule piste