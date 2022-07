Foot - Mercato - PSG

PSG : Le transfert prend forme pour ce dossier à 20M€ de Campos

Publié le 26 juillet à 19h10 par Pierrick Levallet

Cet été, Leandro Paredes pourrait bien faire ses valises et quitter le PSG. L’Argentin ferait l’objet d’un sérieux intérêt de la Juventus lors de ce mercato estival. Toutefois, le club turinois doit d’abord dégraisser son effectif avant de pouvoir se lancer sur ce dossier. Dans cette optique, les Bianconeri travailleraient sur plusieurs sorties et en ont déjà officialisé une.

Lors de ce mercato estival, plusieurs joueurs du PSG pourraient faire leurs valises. Le club de la capitale voudrait faire un grand ménage dans son vestiaire et quelques éléments sont poussés vers la sortie, dont Leandro Paredes. Arrivé dans la capitale en janvier 2019, l’Argentin ne s’est jamais vraiment imposé au milieu de terrain. Luis Campos ne serait pas opposé à son départ cet été et aurait fixé son prix à 20M€. La Juventus serait particulièrement intéressée par Leandro Paredes. Toutefois, le club turinois doit d’abord dégraisser son effectif avant de pouvoir se jeter sur le joueur de 28 ans. Et les Bianconeri ont fait un premier pas dans cette direction.

Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava Aaron Ramsey alla Juventus.In bocca al lupo, @aaronramsey! pic.twitter.com/xiTr5GRcFv — JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2022

La Juventus boucle le départ de Ramsey

Sur son compte Twitter , la Juventus a officialisé la rupture du contrat d’Aaron Ramsey. Le Gallois, non désiré chez les Bianconeri, était l’un des joueurs annoncés en partance pour préparer l’arrivée de Leandro Paredes au sein du club turinois. La Vieille Dame doit encore boucler un autre départ pour le transfert de l’Argentin.

Une autre sortie est nécessaire pour ouvrir la porte à Paredes