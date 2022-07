Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes a tranché pour son transfert

Publié le 25 juillet à 23h45 par Pierrick Levallet

Cherchant à dégraisser son effectif cet été, le PSG pourrait se séparer de nombreux joueurs dont Leandro Paredes. L’Argentin ne serait pas considéré comme intouchable dans la capitale, bien au contraire. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, le joueur de 28 ans aurait d’ailleurs tranché pour son avenir alors que la Juventus le suit de près.

Cet été, le PSG compte entreprendre un mercato intelligent. Mais outre son recrutement, le club de la capitale espère aussi faire un grand ménage au sein de son vestiaire. Luis Campos voudrait dégraisser l’effectif de Christophe Galtier et plusieurs joueurs se retrouveraient ainsi menacés par un transfert, à commencer par Leandro Paredes. L’Argentin ne s’est jamais vraiment imposé aux côtés de Marco Verratti et pourrait ainsi être poussé vers la sortie. De son côté, le joueur de 28 ans aurait déjà tranché pour son avenir.

Paredes a fait de la Juventus sa priorité pour son avenir

Comme l’explique CalcioMercato.com , Leandro Paredes aurait fait de la Juventus sa priorité pour son avenir. Les contacts se poursuivraient entre le club turinois et l’entourage de l’Argentin, qui pourrait retrouver Angel Di Maria la saison prochaine. Le prix du PSG serait toujours fixé à 20M€ mais la Juventus aurait la possibilité de négocier tant dans les chiffres que dans la formule du transfert.

La Juventus travaille pour préparer son arrivée