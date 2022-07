Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 42M€ de Luis Campos est bouclé

Publié le 25 juillet à 23h00 par Pierrick Levallet

En quête de renforts offensifs malgré la récente arrivée d’Hugo Ekitike, le PSG et Luis Campos avaient jeté leur dévolu sur Gianluca Scamacca. Cependant, le club de la capitale n’a jamais voulu s’aligner sur le prix fixé par Sassuolo et s’est ainsi fait devancer par West Ham dans ce dossier. De ce fait, l’Italien va s’engager en Premier League dans les prochaines heures.

Lors de ce mercato estival, le PSG a quelques chantiers à mener à bien, dont le secteur offensif fait partie. Le club de la capitale voudrait renforcer son attaque cet été et s’est donc attaché les services d’Hugo Ekitike. Mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Le conseiller sportif parisien chercherait un profil athlétique et mobile. Dans cette optique, il avait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca. Cependant, l’international italien va lui échapper cet été.

Mercato - PSG : Campos rassuré pour le transfert de Scamacca ? https://t.co/6embJ56jEM pic.twitter.com/vYjla01KOS — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Scamacca va s’engager ce mardi avec West Ham

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Gianluca Scamacca a trouvé un accord avec West Ham et va passer sa visite médicale, avant de signer son contrat ce mardi matin. L’Italien est déjà à Londres pour y passer ses tests et finaliser son transfert. Les papiers seraient déjà signés entre le club de Premier League et Sassuolo. David Moyes - l’entraîneur de West Ham - se serait également entretenu avec Gianluca Scamacca ce lundi matin.

Le PSG s’est fait devancer

L’attaquant de 23 ans va donc échapper à Luis Campos et au PSG. Le club de la capitale n’a jamais voulu s’aligner sur les exigences de Sassuolo pour Gianluca Scamacca. Et c’est donc West Ham qui a raflé la mise avec une opération à 42M€ (36M€ + 6M€ de bonus). Le PSG devra se tourner vers d’autres pistes pour renforcer le secteur offensif de Christophe Galtier.