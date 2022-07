Foot - Mercato - PSG

PSG : Un transfert à 20M€ encore menacé pour Luis Campos ?

Publié le 30 juillet 2022 à 13h15 par Quentin Guiton

Le PSG serait bien parti pour vendre Leandro Paredes à la Juventus. Les Bianconeri en auraient même fait leur priorité au milieu, d’autant plus après la blessure de Paul Pogba. L’Argentin est emballé à l’idée de rejoindre le Piémont mais aucun accord n’a encore été trouvé. De plus, Paredes ne serait pas la seule piste de la Juventus au milieu. Ce samedi, la presse italienne révèle que les Turinois songeraient aussi à un retour de Miralem Pjanic…

La mission dégraissage s’accélère au PSG. Luis Campos serait d’ailleurs bien parti pour vendre Leandro Paredes à la Juventus. La Vielle Dame ferait même de l’Argentin sa priorité au milieu. Et les Turinois risquent bien d’accélérer sur ce dossier après la blessure de Paul Pogba. Seulement avant de se lancer sur Paredes, le club italien doit vendre.

Paredes s’est fait une raison

Et de son côté, le joueur serait très emballé à l’idée de rejoindre son ami Angel Di Maria en Italie. Leandro Paredes aurait bien compris qu’il n’était pas dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos pour la saison à venir. L’Argentin essaierait même de faciliter son départ en mandatant des agents proches de la Juventus.

Duel Pjanic-Paredes pour le milieu de la Juventus ?