OM : Nouvelle offre de 8M€ pour ce transfert souhaité par Longoria

Avec l’arrivée de Luis Suarez et celle probable d’Alexis Sanchez à l’OM, Bamba Dieng pourrait bien être poussé vers la sortie. Le Sénégalais, estimé à 20M€, pourrait servir à renflouer les caisses du club phocéen. Plusieurs clubs se tiendraient à l’affût. Mais les exigences de Pablo Longoria s’avéreraient assez hautes sur ce dossier.

Cet été, l’OM compte bien se renforcer considérablement en attaque. Le club phocéen a déjà officialisé l’arrivée de Luis Suarez, qui a rejoint Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng dans le secteur offensif d'Igor Tudor. Toutefois, Pablo Longoria ne compterait pas s’arrêter là et travaillerait d’arrache-pied sur le dossier d’Alexis Sanchez. En cas d’arrivée de ce dernier, Bamba Dieng pourrait être poussé vers la sortie. Estimé à 20M€ par le président phocéen, le Sénégalais pourrait partir afin de renflouer les caisses de l’OM. Pablo Longoria étudierait les meilleures solutions pour le départ du joueur de 22 ans. Cependant, un prétendant se serait retiré de ce dossier.

Newcastle s’est retiré de la course pour Bamba Dieng

Comme l’explique L’Equipe dans ses colonnes, Newcastle ne serait plus vraiment intéressé par Bamba Dieng. Le club de Premier League s’était renseigné l’hiver dernier mais n’avait pas réussi à aller au bout du dossier. Désormais, les Magpies auraient franchi un cap et chercheraient à recruter des joueurs plus confirmés que l’attaquant de l’OM. Pablo Longoria ne devra donc pas compter sur Newcastle pour le transfert de Bamba Dieng.

Fribourg propose 8M€

Toutefois, d’autres clubs de Premier League resteraient attentifs à la situation du Sénégalais. Fribourg serait également intéressé. Le pensionnaire de Bundesliga serait prêt à débourser jusqu’à 8M€ pour recruter Bamba Dieng cet été. Mais les positions l’OM seraient encore bien éloignées puisque le club en attendrait au moins le double pour sa pépite de 22 ans. À voir si Pablo Longoria reverra ses exigences à la baisse pour vendre Bamba Dieng cet été.