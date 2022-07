Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Avant Sanchez, une grosse opération prend forme

Publié le 29 juillet 2022 à 19h30 par Amadou Diawara

Alors qu'Igor Tudor voudrait s'offrir les services d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria devrait sacrifier Bamba Dieng lors de ce mercato estival. Conscients de la situation de l'international sénégalais, plusieurs clubs seraient à l'affût. En effet, West Ham, Newcastle et le RC Strasbourg seraient emballés par l'idée de boucler le transfert de Bamba Dieng lors de ce mercato estival.

Arrivé sur le banc de l'OM pour prendre la place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor voudrait continuer à renforcer son attaque. Dans cette optique, le nouvel entraineur marseillais aimerait que Pablo Longoria lui offre Alexis Sanchez lors de ce mercato estival. Mais alors que le club est à la peine sur le plan financier, le président de l'OM serait contraint de dégraisser l'effectif d'Igor Tudor avant de pouvoir finaliser le transfert de l'attaquant de l'Inter.

West Ham et Newcastle sur les traces de Bamba Dieng ?

Pour faire de la place à Alexis Sanchez à l'OM, Pablo Longoria penserait à se débarrasser d'un attaquant lors de ce mercato estival. Et alors qu'il ne serait que le cinquième choix d'Igor Tudor au poste d'avant-centre - derrière Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Dimitri Payet - Bamba Dieng serait poussé vers la sortie par le président de l'OM.

Strasbourg veut boucler un prêt pour Bamba Dieng

Selon les informations de Media Foot Marseille , plusieurs clubs auraient été alarmés par la situation de Bamba Dieng à l'OM. D'une part, l'attaquant marseillais aurait la cote en Premier League, où West Ham et Newcastle seraient prêts à l'accueillir. D'autre part, le RC Strasbourg en pincerait également pour Bamba Dieng.

L'OM réclame 12M€ pour le transfert de Bamba Dieng