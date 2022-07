Foot - Mercato - OM

OM : Le prochain transfert déjà confirmé par Igor Tudor ?

Publié le 29 juillet 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance sur le départ alors que l’OM cherche à se séparer d’un ou plusieurs éléments offensifs, Bamba Dieng est plus que jamais poussé vers la sortie par sa direction. Et Igor Tudor a confirmé publiquement que l’attaquant sénégalais ne rentrerait pas dans ses plans cette saison.

Dès le mois de mai dernier, à l’occasion des Trophées UNFP, Bamba Dieng (22 ans) faisait une annonce claire sur son avenir à l’OM alors que son contrat court jusqu’en 2024 : « Je serai à l’Olympique de Marseille la saison prochaine », indiquait l’attaquant sénégalais, qui fait partie des grandes révélations de ces derniers mois au sein du club phocéen. Et alors qu’il fait l’objet de nombreuses convoitises à l’étranger (Newcastle, Fribourg), Dieng va devoir se rendre à l’évidence quant à ses projets d’avenir avec l’OM.

L’OM ne compte plus sur Dieng

En effet, l’ensemble de la presse est unanime en ce qui concerne Bamba Dieng : la direction de l’OM ne compte plus du tout sur lui et entend bien profiter de sa belle cote sur le mercato pour le vendre cet été et ainsi récupérer des liquidités. Alors que Pablo Longoria a déjà bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez, Jonathan Clauss et Ruben Blanco, le président de l’OM doit plus que jamais dégraisser, et Dieng fait partie des dossiers urgents à régler dans le sens des départs.

Mercato - OM : Longoria veut forcer le transfert d'un attaquant https://t.co/EpOxwZ2la5 pic.twitter.com/vtIVEu82Wi — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

« Je suis désolé pour cela... »

Après le nul contre le Betis Séville mercredi soir (1-1), Igor Tudor a justifié en conférence de presse son choix de ne pas faire jouer Bamba Dieng, et l’entraîneur de l’OM a confirmé publiquement qu’il ne compterait pas sur l’international sénégalais pour l’avenir : « En ce moment, malheureusement, et je suis désolé pour cela, nous avons cinq joueurs pour la façon dont on joue, puisque Dimitri est aussi un deuxième attaquant. C'est difficile de lui donner des minutes. Parfois cela arrive dans le football ». Arkadiusz Milik, Luis Suarez, Cédric Bakambu et Dimitri Payet passent donc avant Dieng dans la hiérarchie. Et ce n’est pas tout…

De la place pour Alexis Sanchez à l'OM

La Provence a confirmé jeudi le vif intérêt de l’OM pour Alexis Sanchez (33 ans, Inter Milan), qui serait même en discussions avancées et proche d’un accord avec Pablo Longoria. Mais pour pouvoir boucler ce dossier, le président marseillais devra impérativement boucler au moins un départ dans le secteur offensif, et Bamba Dieng paraît logiquement comme le premier élément désigné à cet effet. Reste à savoir si l’OM parviendra à trouver rapidement un acheteur, et à quel prix.