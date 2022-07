Foot - Mercato - PSG

PSG : Neymar a tenté un très gros coup pour son mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Arrivé en 2017 au PSG pour être le leader du projet QSI, Neymar a bien conscience que ce n'est plus le cas. Résultat, le numéro 10 de la Seleçao est invité à quitter le club de la capitale où il n'entre plus totalement dans les plans. Par conséquent, il a tenté de sonder le mercato en vue d'un éventuel transfert.

Les changements en interne bouleverse sérieusement la situation de nombreux joueurs. A commencer par celle de Neymar. En effet, le Brésilien a clairement été ciblé par les récents propos de Nasser Al-Khelaïfi dans la presse qui a fait comprendre que le nouveau maître-mot au PSG était la rigueur. Et en interne, la nouvelle direction parisienne aurait été très claire avec Neymar.

Transferts - PSG : Neymar, Lewandowski... Le projet surréaliste de Campos sur le mercato https://t.co/d0AXA9619P pic.twitter.com/yb2tICSqBv — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Le PSG a été clair avec Neymar

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos et Christophe Galtier ont rapidement échangé après leur prise de fonction avec Neymar et ce dernier a compris qu'il n'était pas totalement dans les plans du PSG. Par conséquent, le numéro 10 brésilien, par le biais de son entourage, a sondé le marché afin d'éventuellement y trouver une porte de sortie.

Le clan Neymar a cherché un club pour un transfert