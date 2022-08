Foot - Mercato - OM

OM : McCourt et Longoria vont frapper fort, une star en approche

Publié le 1 août 2022 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 1 août 2022 à 19h43

Nouvelle avancée décisive dans le dossier Alexis Sanchez. Selon plusieurs médias, l'international chilien aurait résilié son contrat avec l'Inter. Plus aucun obstacle ne se dresse devant le joueur, désireux de disputer la Ligue des champions sous le maillot de l'OM. En interne, les responsables marseillais se montreraient confiants et espèrent boucler ce dossier dans les prochaines heures.

Défait par le Milan AC ce dimanche en match de préparation (0-2), l'OM est encore loin du compte, à quelques jours du début du championnat. L'arrivée d'Igor Tudor n'a pas permis au club marseillais de poursuivre sur son élan et d'enchaîner les résultats après un dernier exercice satisfaisant sous les ordres de Jorge Sampaoli. En coulisses, Pablo Longoria est conscient des lacunes de son équipe et cherche encore à la renforcer. Depuis le début du mercato estival, Isaak Touré, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Ruben Blanco et Luis Suarez ont rejoint les rangs marseillais, mais un autre renfort offensif est également espéré. Très actif dans le sens des arrivées, le président de l'OM aurait trouvé la perle rare. Ancienne star d'Arsenal, Alexis Sanchez serait l'heureux élu et aurait de grandes chances de débarquer à Marseille.

Mercato - OM : Nouvelle bombe sur le transfert d'Alexis Sanchez https://t.co/Q6wQrqR1zr pic.twitter.com/oM5FutvVZi — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

Alexis Sanchez a résilié avec l'Inter

Selon les informations de L'Equipe et du journaliste Gianluca Di Marzio, une nouvelle étape a été franchie dans le dossier Alexis Sanchez. Ce lundi, l'international chilien aurait trouvé un accord avec l'Inter pour résilier son contrat. Le club italien aurait accepté de verser à l'international de 33 ans une somme de 4,5M€. Désormais, plus rien ne s'oppose à son arrivée à l'OM selon le quotidien sportif de lundi.

Le joueur veut rejoindre l'OM cet été

Passé notamment par le FC Barcelone, Alexis Sanchez aimerait poursuivre sa carrière au plus haut niveau et rejoindre une équipe qualifiée pour la prochaine Ligue des champions, ce qui est le cas de l'OM. Selon L'Equipe , l'ailier aimerait rejoindre le club phocéen cet été, malgré le départ de son ancien sélectionneur, Jorge Sampaoli. « Sanchez est un animal de compétition, il veut continuer au plus haut niveau. Son désir est de se battre pour gagner des titres. Il a encore quelques années devant lui au plus haut niveau » a confié son agent Fernando Felicevich, qui a aussi fermé la porte à un retour au Chili.

