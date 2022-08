Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Alexis Sanchez annonce couleur pour avenir

Publié le 1 août 2022 à 15h45 par La rédaction

L’OM, qui est toujours à la recherche d’un attaquant pour se renforcer cet été, se serait lancé dans le dossier Alexis Sanchez. Pablo Longoria serait par ailleurs tout proche de boucler l’arrivée de l’international chilien. Et son agent, Fernando Felicevich, a lâché un indice concernant son avenir…

Pablo Longoria continue de chercher les bons coups. À la recherche d’un nouveau renfort offensif après l’arrivée du Colombien Luis Suarez, l’Espagnol a prospecté pour trouver un nouvel attaquant de classe mondiale à l’OM. Les dirigeants se seraient ainsi positionnés sur Alexis Sanchez. L’attaquant chilien, plus vraiment en odeur de sainteté du côté de l’Inter Milan, souhaiterait se relancer. Et l’OM pourrait lui proposer le projet parfait…

Mercato - OM : Enfin une bonne nouvelle pour le transfert de Caleta-Car https://t.co/4fw1SOY1Yc pic.twitter.com/6YK4pk3Grd — le10sport (@le10sport) August 1, 2022

« Il veut continuer au plus haut niveau »

Dans ce contexte, l’agent d’Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, est sorti du silence et en a profité pour annoncé la couleur concernant l’avenir de son client. Pour La Tercera , il a déclaré que Sanchez était à la recherche d’un projet intéressant et stimulant. « Sanchez est un animal de compétition, il veut continuer au plus haut niveau. Son désir est de se battre pour gagner des titres. Il a encore quelques années devant lui au plus haut niveau » . De quoi ravir les supporters de l’OM, qui attendent toujours des nouvelles dans ce dossier, qui serait tout proche d’être bouclé.

Un retour au Chili difficile