OM : Nouvelle bombe sur le transfert d'Alexis Sanchez

Publié le 1 août 2022 à 13h45 par Quentin Guiton

Ces derniers temps, l’OM cherchait un gros nom pour son attaque, et Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. Le joueur de l’Inter Milan était poussé vers la sortie à cause de son salaire élevé et ne semblait pas contre une arrivée à Marseille. Et ce lundi, la presse italienne annonce que le transfert de Sanchez à l’OM serait imminent !

Après avoir recruté Luis Suarez en provenance de Grenade, l’OM souhaitait encore un renfort offensif pour son mercato. Pablo Longoria avait pour objectif d’attirer un « grand attaquant ». De nombreux noms ont circulé comme Dries Mertens, Memphis Depay ou encore Alassane Plea, mais les Marseillais auraient trouvé leur bonheur du côté de l’Inter Milan. Déjà demandé par Jorge Sampaoli à l’époque, Alexis Sanchez a tapé dans l’œil du nouveau coach Igor Tudor. Et ça tombe bien, l’Inter Milan n’en veut plus car ce dernier perçoit un trop gros salaire. L’agent de l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal était même attendu à Milan pour régler la résiliation de contrat de l’attaquant avec l’Inter Milan.

Sanchez sur le point de tomber d’accord avec l’OM !

Et le principal concerné ne serait pas contre une arrivée à l’OM. D’ailleurs, selon La Gazzetta dello Sport qui s’appuie sur des informations en provenance de médias chiliens, un accord serait sur le point d’être trouvé entre Alexis Sanchez et l’OM ! Le média italien parle d’une négociation très avancée.

Un gros sacrifice fait par Sanchez pour venir à l’OM ?