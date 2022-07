Foot - Mercato - OM

OM : Le clan Sanchez débarque, ça va s'accélérer pour son arrivée

Publié le 31 juillet 2022 à 17h10 par Quentin Guiton

Après avoir recruté Luis Suarez, l’OM voudrait un renfort offensif supplémentaire. Et il semblerait que Pablo Longoria ait enfin trouvé son « grand attaquant » en la personne d’Alexis Sanchez. Poussé vers la sortie par l’Inter Milan, le Chilien ne serait pas contre une arrivée en France. Et le dossier risque encore de s’accélérer. En effet, l’agent de Sanchez serait attendu à Milan pour résilier le contrat de son joueur avec les Nerazzurri…

A l’époque, Jorge Sampaoli le voulait déjà à l’OM. A présent, c’est Igor Tudor qui a flashé sur Alexis Sanchez pour renforcer son attaque. Ça tombe bien, l’Inter Milan souhaite s’en débarrasser dès cet été. Les Nerazzurri voudraient soulager leur masse salariale et donc se séparer des joueurs avec un salaire élevé. C’est donc le cas de Sanchez et ses 7M€ par an qui plombent les finances du club.

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez imite Evra et Rami https://t.co/uuVeyYc6b0 pic.twitter.com/U0WQmFhupM — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Sanchez est chaud pour l’OM

De son côté, Alexis Sanchez serait emballé à l’idée de rejoindre l’OM la saison prochaine. Seulement, pour que ce transfert soit possible, il y a deux conditions. La première est que l’OM, qui compte quatre attaquants dans son effectif, doit en vendre au moins un pour faire de la place à l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal. La seconde condition est que l’Inter Milan et Sanchez s’entendent pour résilier le contrat qui les lie toujours jusqu’en juin 2023.

L’agent du joueur en route pour Milan !