Mercato - OM : Un transfert inattendu à prévoir pour Longoria ?

Publié le 31 juillet 2022 à 12h30 par Quentin Guiton

Cet été, l’OM a opéré beaucoup de changements dans son effectif, et ce n’est pas terminé. Les Olympiens ont déjà accueilli près de sept nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Mais Pablo Longoria sait que toutes ces arrivées vont s’accompagner de départs. Ainsi, plusieurs joueurs ne seront pas retenus cet été, comme Bamba Dieng et Arkadiusz Milik. Mais c’est un autre joueur qui pourrait faire ses valises en premier…

Lors de ce mercato estival, l’OM se montre très actif. Les Olympiens ont déjà accueilli Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares et Luis Suarez. En plus de ça, l’OM souhaiterait encore attirer un milieu de terrain pour combler le départ de Boubacar Kamara et un gros nom en attaque, qui pourrait être Alexis Sanchez (Inter Milan).

L’OM doit vendre

Mais avec toutes ces arrivées, Pablo Longoria sait qu’il va devoir vendre cet été. Si le transfert de Luan Peres a été acté, l’OM aurait une liste de joueurs qui ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Duje Caleta-Car et Kevin Strootman seraient eux par exemple indésirables et ne feraient pas du tout partie des plans d’Igor Tudor pour la saison à venir. Jordan Amavi aurait lui été écarté par ce dernier. Avec l’arrivée de Jonathan Clauss au poste de piston droit, Pol Lirola ne sera lui aussi pas retenu. Enfin en attaque, avec l’arrivée de Luis Suarez et peut-être bientôt celle d’Alexis Sanchez, au moins un joueur doit être vendu. Bamba Dieng, auteur d’une très belle saison l’an passé, est poussé vers la sortie par l’OM qui voudrait récupérer un beau chèque au passage. Fribourg serait intéressé. Arkadiusz Milik lui serait pisté par le Borussia Dortmund. Seulement, les Marsupiaux ne proposeraient qu’un prêt, là où Longoria souhaiterait uniquement un transfert sec.

Ünder vers un départ ?

Mais un nouveau nom vient de sortir dans les rumeurs de départ. Selon SportMed , il y aurait un intérêt grandissant d’un club allemand pour Cengiz Ünder. Le Turc qui a été auteur d’une très belle saison l’an passé est impacté par le changement de coach.

Menacé par Clauss ?

En effet, alors que la saison dernière sous Jorge Sampaoli, Ünder évoluait en tant qu’ailier, ça ne sera plus vraiment possible dans le schéma tactique d’Igor Tudor. Le Turc pourrait être amené à évoluer en tant que piston droit. Et sa place de titulaire serait remise en cause, notamment avec l’arrivée de Jonathan Clauss. Un départ ne serait donc pas impossible…