Mercato - OM : Vers un départ de l'OM pour Gerson ? La réponse

Publié le 31 juillet 2022 à 10h10 par Quentin Guiton

Cette semaine, Gerson a fait beaucoup parler de lui. Après son violent accrochage avec Igor Tudor lors d’une séance d’entrainement, le Brésilien aurait même pensé à claquer la porte. Une réunion entre son agent et Pablo Longoria aurait même eu lieu. Des doutes concernant son avenir à Marseille avaient alors émergés, qui plus est avec le départ de Jorge Sampaoli qui l’avait fait venir. Mais une nouvelle réponse vient de tomber…

Cette semaine a été assez agitée pour l’OM. En effet, lors d’une séance d’entrainement, Gerson et Igor Tudor auraient eu un sérieux accrochage. Le Brésilien aurait même voulu quitter le stage des Marseillais en Angleterre. Finalement le joueur est resté, mais une réunion entre le clan du milieu de terrain et l’OM aurait eu lieu. Selon SportMed , l’objet de cette entrevue ne serait en fait pas l’altercation entre le coach et le joueur mais une demande d’augmentation salariale. Tous ces événements venaient alors jeter un flou sur l’avenir de Gerson à l’OM. D’autant plus que Jorge Sampaoli, celui qui l’avait fait venir à Marseille, a fait ses valises.

Gerson veut rester à l’OM

Et ce dimanche, une nouvelle réponse est tombée pour l’avenir du Brésilien. Ainsi, SportMed révèle que le départ de Jorge Sampaoli avait bien alerté le clan Gerson, mais que si le joueur venait à partir, ça ne serait pas la raison principale. Surtout, le média ajoute que la famille du Brésilien a répété que son désir était de rester à l’OM.

« Pensons au bien de l’OM »