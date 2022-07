Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a un gros coup à jouer avec Wesley Fofana

Publié le 31 juillet 2022 à 09h15 par Thibault Morlain

Et voilà que Luis Campos aurait activé une nouvelle piste en défense centrale. Du côté du PSG, on penserait désormais de plus en plus à Wesley Fofana, ancien crack de l’ASSE désormais à Leicester. Alors que le club de la capitale bloque face à l’Inter Milan pour Milan Skriniar, les Foxes pourraient ne pas mettre trop de bâtons dans les roues du PSG.

Après Nordi Mukiele, le PSG cherche encore à se renforcer en défense. Pour cela, Luis Campos souhaiterait faire venir Milan Skriniar, mais les négociations avec l’Inter Milan sont plus compliquées que jamais. De quoi donc pousser le PSG à se tourner vers d’autres plans et cela aurait ainsi amené le club de la capitale à se tourner vers Leicester et la piste Wesley Fofana.

Un transfert à 60M€ ?

Comme révélé par L’Equipe ce dimanche, le PSG penserait donc également à Wesley Fofana. Mais pour s’offrir l’ancien de l’ASSE, il faudra se mettre d’accord avec Leicester. Alors que le prix des Foxes sera élevé, il faudrait au moins envisager un transfert à 60M€ pour Fofana selon le quotidien sportif.

La porte est ouverte

Il n’empêche que Leicester ne devrait pas s’opposer à un transfert de Wesley Fofana si une offre intéressante arrive. Initialement, le crack français aurait dû bénéficier d’un bon de sortie à l’été 2023, mais voilà que les Foxes ne devraient finalement pas s’opposer à un départ de Fofana cet été. Une aubaine pour le PSG ?