PSG : Ça bloque pour Skriniar, Campos pense à un ancien de l'ASSE

Publié le 31 juillet 2022 à 08h15 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs semaines maintenant, Luis Campos cherche à faire venir Milan Skriniar au PSG. Toutefois, le transfert du défenseur central de l’Inter Milan est plus compliqué que jamais. De quoi obliger le club de la capitale à étudier d’autres dossiers à l’occasion de ce mercato. Et voilà qu’une nouvelle piste de Campos mènerait à un ancien de l’ASSE : Wesley Fofana.

Déjà 3 recrues pour le PSG cet été : Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Mais Luis Campos veut encore offrir d’autres nouveaux joueurs à Christophe Galtier, notamment en défense centrale. La priorité se nomme ainsi Milan Skriniar, mais les négociations avec l’Inter Milan sont plus compliquées que jamais. Entre les deux clubs, les positions sont éloignées en ce qui concerne le prix de Skriniar.

L’option Fofana

Face à ces complications pour Milan Skriniar, le PSG étudierait donc d’autres pistes pour sa défense centrale. Et comme révélé par L’Equipe , le nom de Wesley Fofana aurait été coché par Luis Campos. Ancien crack de l’ASSE, celui qui joue désormais à Leicester serait de plus en plus évoqué au PSG, bien que Campos aurait différentes pistes en tête.

Aucune approche

Toutefois, Wesley Fofana serait encore loin d’une arrivée au PSG cet été. Comme précisé par le quotidien sportif, il n’y aurait encore eu aucune approche pour le joueur de Leicester. De plus, le prix de Fofana ne sera pas donné. A suivre…