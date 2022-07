Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Hakimi… Mukiele lance un avertissement

Publié le 30 juillet 2022 à 10h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Fraichement recruté par le PSG, Nordi Mukiele va devoir faire face à une rude concurrence pour son nouveau challenge avec notamment des stars comme Sergio Ramos et Achraf Hakimi. Mais malgré tout, le défenseur français affiche une forte confiance en lui et annonce la couleur à ses concurrents.

En bouclant le recrutement de Nordi Mukiele (24 ans), le PSG a atteint un double objectif intéressant puisque l’international français est capable d’évoluer au poste de piston droit mais également dans l’axe dans une défense à trois. Un profil idéal vu le tactique adoptée par Christophe Galtier depuis son arrivée sur le banc du PSG, mais qui va néanmoins contraindre Mukiele a affronter une rude concurrence s’il souhaite obtenir du temps de jeu sous ses nouvelles couleurs.

Mercato - PSG : Le dernier gros coup de Luis Campos dit tout sur son transfert https://t.co/i5CW1i3iEg pic.twitter.com/gqQJOOPfdj — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

« Je viens pour jouer »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE ce samedi, le nouveau défenseur du PSG fait passer un message clair à la concurrence : « Si je viens comme remplaçant ? Non. À Leipzig, j’étais en concurrence avec des internationaux. Je viens pour jouer là où le coach a besoin, pour aider l’équipe. Et donner la meilleure version de moi-même (…) Injouable avec Hakimi et Ramos ? Non, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire que dans chaque grand club européen, il faut avoir des joueurs de haut niveau pour remporter les plus grands trophées. C’est normal. J’arrive ici pour jouer, pour apprendre, pour continuer à grandir. Après, oui, si on m’avait dit, à Laval, que je jouerais un jour avec Ramos, je ne l’aurais pas nécessairement cru (sourires) », indique Mukiele.

Mukiele au service de Galtier

L’ancien défenseur du RB Leipzig fait également passer un message à Christophe Galtier et se met déjà à l’entière disposition de l’entraîneur du PSG : « Où je vais jouer ? Là où le coach me mettra. Piston, axial, je suis à l’aise aux deux. M’imposer ici ou là, ce n’est pas la question. La question est de savoir si je vais être performant et savoir si je vais aider l’équipe. Je suis prêt à tout (rires) ». Les ambitions sont claires de la part de Mukiele, qui affiche par ailleurs un discours rassurant sur son niveau de jeu.

« J’ai beaucoup travaillé sur ma concentration »