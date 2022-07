Foot - Mercato - PSG

PSG : Réunion au sommet pour le transfert d'un indésirable ?

Publié le 30 juillet 2022 à 09h45 par Quentin Guiton

Georginio Wijnaldum est devenu indésirable au PSG et serait tout proche de quitter le club. Le club de la capitale et l’AS Rome seraient en effet sur le point de trouver un accord pour le prêt du Néerlandais. Et l’officialisation pourrait même rapidement intervenir car les deux directeurs sportifs Tiago Pinto et Luis Campos auraient prévu de se rencontrer dans la matinée…

Le PSG touche au but pour la vente de cet indésirable. Georginio Wijnaldum, qui n’a jamais convaincu cette saison à Paris, est annoncé très proche de l’AS Rome. Le milieu néerlandais aurait été séduit par le discours de José Mourinho et aurait donné son feu vert. Cependant, il faut encore que le PSG et l’AS Rome s’entendent sur les détails du transfert.

Le PSG accepte un prêt pour Wijnaldum

Et les discussions entre les deux clubs avanceraient rapidement et bien, notamment grâce aux très bonnes relations entre les deux présidents. Selon Il Messaggero , le PSG serait ouvert à la formule du prêt avec option d’achat sur un an (obligatoire si Wijnaldum dispute au moins 50% des matchs de l’AS Rome). Il n’y aurait donc plus qu’à régler les derniers détails de l’opération.

Rencontre au sommet Pinto-Campos !

Et pour ce faire, le média italien révèle que les deux directeurs sportifs Luis Campos et Tiago Pinto auraient prévu de s’entretenir dans la matinée en Israël. Pinto voudrait s’appuyer sur la volonté de Wijnaldum de rejoindre l’AS Rome pour demander à Campos que le PSG prenne en charge 7M€ du salaire du joueur durant son année de prêt.