Foot - Mercato - PSG

PSG : Le projet surréaliste de Campos sur le mercato

Publié le 30 juillet 2022 à 08h15 par Arthur Montagne mis à jour le 30 juillet 2022 à 08h20

Bien qu'il soit désormais sous contrat jusqu'en 2027, après avoir prolongé son bail par le biais d'une clause, Neymar n'est plus tout à fait en odeur de sainteté au PSG. A tel point que le plan initial de Luis Campos était de recruter Robert Lewandowski pour épauler Kylian Mbappé, ce qui aurait eu pour conséquent de déclasser encore un peu plus le numéro 10 brésilien.

Cet été, le PSG a connu un bouleversement au sein de son organigramme. En effet, Luis Campos a remplacé Leonardo et se retrouve en charge de la direction sportive tandis que Christophe Galtier a pris la place de Mauricio Pochettino. Et rapidement, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé la couleur, expliquant que le nouveau mot d'ordre était la rigueur. Un message adressé à Neymar dont le comportement a souvent été pointé du doigt en coulisses. Et visiblement, le PSG a tout fait pour écarter le Brésilien de son projet.

PSG : Critiqué, Neymar craque et pousse un gros coup de gueule https://t.co/ONTCTEAfMl pic.twitter.com/kdLKjMWkKF — le10sport (@le10sport) July 26, 2022

Le PSG a fait le forcing pour Lewandowski

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Neymar n'entrait pas dans les plans de la nouvelle direction qui avait un projet de jeu très clair. Et l'idée était d'aligner Robert Lewandowski aux côtés Kylian Mbappé. Le PSG a ainsi mené des discussions avec l'attaquant polonais qui sont allées très loin puisqu'il a même rencontré les plus hauts dignitaires du club selon le quotidien. Mais son envie de rejoindre le Barça était trop grande et il était impossible de rivaliser pour le PSG qui a donc revu ses plans, y compris avec Neymar, qui pourrait donc évoluer cette saison avec Kylian Mbappé dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier.

Galtier laisse planer le douter pour Neymar