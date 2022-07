Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier a réclamé ce transfert à la Kylian Mbappé

Publié le 30 juillet 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en cette période de mercato estival pour apporter une plus-value dans le secteur offensif, Hugo Ekitike est revenu sur le rôle décisif de Christophe Galtier dans son transfert. Et l’ancienne pépite du Stade de Reims explique que son entraîneur avait validé l’opération en coulisses.

Après Vitinha (22 ans, 40M€) et avant Nordi Mukiele (24 ans, 15M€), le PSG avait bouclé l’arrivée d’Hugo Ekitike (20 ans) comme deuxième recrue du mercato estival. Le jeune attaquant français est arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 35M€, un deal qui n’est pas sans rappeler la formule utilisée pour Kylian Mbappé en 2017.

Galtier décisif pour Ekitike

Interrogé vendredi dans les colonnes du Parisien, Hugo Ekitike a indiqué que Christophe Galtier avait joué un rôle décisif dans son arrivée au PSG : « Je n’ai pas encore spécialement parlé avec le coach, c’est une relation qui va s’installer avec le temps. Mais je sais que si je suis ici, c’est que le coach a donné son approbation et que je suis un joueur qu’il souhaitait avoir. À partir du moment où il me donnera sa confiance, je lui rendrai sur la pelouse et en dehors », a indiqué Ekitike.

Premier joueur recruté en L1 depuis Mbappé

D’ailleurs, le lien entre Ekitike et Kylian Mbappé ne s’arrête pas à la simple formule de prêt avec obligation d’achat, puisqu’il se trouve que ce sont les deux derniers joueurs à avoir été recrutés en Ligue 1 par le PSG. Ce qui n’était donc plus arrivé depuis cinq ans.