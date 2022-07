Foot - Mercato - PSG

PSG : Le prochain coup de Campos sur le mercato est connu

Publié le 29 juillet 2022 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 29 juillet 2022 à 13h32

En contact avec Renato Sanches depuis plusieurs semaines, le PSG semble être proche de boucler la venue du milieu de terrain du LOSC. Les deux clubs seraient enfin tombés d'accord et le milieu de terrain portugais devrait être la prochaine recrue de Luis Campos, comme révélé par le10sport.com. Renato Sanches pourrait même débarquer sous la forme d'un prêt avec une option d'achat avoisinant les 10M€.

Sur le marché des transferts, Luis Campos a déjà bouclé l'arrivée de trois nouveaux joueurs, à savoir Vitinha, recruté pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, Hugo Ekitike, prêté par Reims et Nordi Mukiele qui a débarqué pour 10M€ environ. Cependant, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la piste menant à Renato Sanches a été activée depuis plusieurs semaines. Il faut dire que c'est déjà Luis Campos qui avait recruté l'international portugais au LOSC alors que Christophe Galtier était sur le banc des Dogues. Ce dernier avait d'ailleurs réussi à relancer Renato Sanches qui avait connu un passage compliqué au Bayern Munich puis à Swansea où il avait été prêté.

Renato Sanches au PSG, ça brûle

Et selon nos informations, ce dossier est en excellente voie. Et pour cause, Renato Sanches n'a qu'une seule obsession, à savoir celle de rejoindre le PSG cet été. L'AC Milan est également dans le coup, mais la volonté de l'international portugais est claire. Et le LOSC aurait fini par accepter la volonté de son joueur qui devrait très rapidement s'engager avec le PSG. Renato Sanches veut retrouver Luis Campos et Christophe Galtier à Paris et rien ne semble en mesure de le faire changer d'avis. Et alors que son contrat s'achève en juin 2023, le LOSC ne prendra pas le risque de laisser partir libre son joueur.

🚨🚨 @ojogo confirme les informations @le10sport !▶️L'arrivée de Renato Sanches pourrait être bouclée d'ici dimanche▶️Accord entre le #PSG et le LOSC pour un prêt avec OA de 10M€https://t.co/AHrne8Isi1 — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 29, 2022

Vers un prêt avec obligation d'achat ?

Ainsi, selon les informations d' O Jogo , le PSG et le LOSC ont fini par trouver un accord, non pas sur la base d'un transfert sec, mais d'un prêt avec obligation d'achat dont le montant serait fixé à 10M€. Une opération semblable à celle réalisée avec Hugo Ekitike et qui permet de différer le paiement du transfert d'un an. Entre temps, Renato Sanches devra prolonger son contrat d'une saison avec le LOSC

Dénouement d'ici dimanche ?