Foot - Mercato - PSG

PSG : Renato Sanches arrive, Campos réserve une nouvelle surprise

Publié le 29 juillet 2022 à 10h45 par Arthur Montagne

En discussions avec le LOSC pour Renato Sanches, le PSG aurait enfin trouvé un accord avec les Dogues pour le milieu de terrain portugais. Et comme annoncé par le10sport.com, l'arrivée de l'ancien joueur du Bayern Munich est imminente. Et Luis Campos aurait réussi à négocier à prêt avec option d'achat, comme pour Hugo Ekitike.

Malgré l'arrivée de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto, le PSG compte bien continuer à renforcer son entrejeu. Il faut dire que Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye et Leandro Paredes sont tous annoncés sur le départ prochainement. Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Renato Sanches est l'une des pistes sérieusement envisagées par Luis Campos et Christophe Galtier.

Accord avec le LOSC pour Renato Sanches

Selon nos informations, ce dossier est d'ailleurs proche de son dénouement. Après avoir été réticent à céder son joueur au PSG, le LOSC a fini par accepter de répondre au souhait de Renato Sanches, qui veut absolument signer à Paris. Les Dogues sont désormais ouvert à l'idée de laisser filer leur joueur au PSG. Il faut dire que le contrat du Portugais s'achève en 2023, et le LOSC ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an.

EXCLU @le10sport : Dernier round dans le dossier Renato Sanches !➡️ Paris espère boucler aujourd'hui ou demain➡️ Renato Sanches ne veut que Paris. Si Lille refuse, il pourrait partir libre dans un an➡️ Sauf retournement de situation, ça va se fairehttps://t.co/zK4NFIbmY3 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 28, 2022

Renato Sanches au PSG dans les prochaines heures