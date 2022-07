Foot - Mercato - PSG

PSG : Le départ d'un indésirable sur le point d'être bouclé ?

Publié le 29 juillet 2022 à 09h45 par Quentin Guiton

Un an seulement après son arrivée, Georginio Wijnaldum est devenu indésirable au PSG. Le club et le joueur se sont déjà entendus pour se séparer dès cet été. L’AS Rome est très intéressée par le milieu néerlandais pour renforcer son effectif la saison prochaine. Et selon les dernières informations, les négociations avanceraient très bien et un accord pourrait être trouvé rapidement…

L’une des missions prioritaires du PSG cet été est de dégraisser son effectif en vue de la saison prochaine. Une longue liste d’indésirables a donc été dressée par le duo Campos-Galtier. Dans celle-ci, on retrouve notamment Georginio Wijnaldum. Après un an très compliquée en France, l’ancien joueur de Liverpool est déjà poussé vers la sortie. Et le PSG n’a pas tardé à lui trouver une porte de sortie.

La priorité de l’AS Rome

En effet, l’AS Rome s’est positionnée sur Georginio Wijnaldum, qui est même sa priorité. Après Paulo Dybala, la venue du milieu du PSG pourrait aider encore un peu plus le club romain à batailler pour le titre la saison prochaine en Serie A. Si le joueur a déjà donné son feu vert, reste à s’entendre avec le PSG…

