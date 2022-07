Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Wijnaldum au cœur d’un mercato XXL

Publié le 29 juillet 2022 à 18h10 par Bernard Colas

En difficulté pour sa première année au Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum devrait partir avant la fin du mercato estival. Le Néerlandais verrait d’un bon œil l’intérêt de l’AS Rome à son égard, alors que José Mourinho effectue actuellement de gros changements dans son effectif, avec notamment l’arrivée de Paulo Dybala ces derniers jours.

Arrivé libre en provenance de Liverpool l’été dernier, Georginio Wijnaldum avait tout d’un bon coup pour le PSG, désireux de se renforcer dans l’entrejeu avec un joueur d’expérience. Mais le Néerlandais n’est jamais parvenu à trouver ses marques dans la capitale, et une année après, un départ est déjà d’actualité pour le principal intéressé, poussé vers la sortie par Luis Campos. Le PSG discute avec l’AS Rome pour parvenir à un accord concernant Wijnaldum, et ce dossier pourrait être bouclé très prochainement.

Ça discute pour Wijnaldum

En effet, toutes les parties concernées souhaitent parvenir à un accord rapidement. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours, alors que José Mourinho compte réellement sur l’ancien joueur de Liverpool pour la saison à venir. Le Special One entretient en plus de bonnes relations avec Luis Campos, de quoi faciliter les échanges même si les deux clubs doivent s’entendre sur la question du prêt (avec ou sans option d’achat obligatoire) et du salaire. Un intérêt prononcé de la Roma que confirme Foot Mercato , et José Mourinho ne veut pas s’arrêter là.

Mercato - PSG : Gros effort de Wijnaldum pour boucler son transfert https://t.co/nw0sxGB27C pic.twitter.com/Rs0SQOPCnL — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

