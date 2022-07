Foot - Mercato - PSG

PSG, Manchester City… Fofana a une grande décision à prendre

Publié le 31 juillet 2022 à 10h00 par La rédaction

Ce dimanche, un nouveau nom est annoncé dans le viseur du PSG : Wesley Fofana. Cherchant à se renforcer en défense centrale, le club de la capitale, par l’intermédiaire de Luis Campos, aurait coché plusieurs noms et celui du joueur de Leicester ferait partie de la short-list des Parisiens. Passé par l’ASSE, Fofana pourrait alors faire son retour en Ligue 1 en allant au PSG. A moins qu’il n’opte pour une autre option puisque les prétendants ne manqueraient pas…

Tandis que le dossier Milan Skriniar se compliquerait de plus en plus pour le PSG, Luis Campos pourrait bien être obligé de se tourner vers un autre dossier. Et le conseiller sportif du club de la capitale aurait d’autres noms en tête. Ce dimanche, L’Equipe révèle ainsi que Wesley Fofana (Leicester) ferait partie des options à l’étude chez les champions de France. Natif de Marseille, révélé par l’ASSE, l’espoir français est donc aujourd’hui en Premier League. Mais voilà qu’un départ de Leicester pourrait bien être à l’ordre du jour pour Wesley Fofana.

Mercato - PSG : Ça bloque pour Skriniar, Campos se tourne vers un ancien de l’ASSE https://t.co/7aB0v1rwyC pic.twitter.com/6UdaqMl5F8 — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Objectif Coupe du Monde

Arrivé à Leicester en 2020, Wesley Fofana pourrait bien chercher à s’en aller cet été. La raison ? La Coupe du Monde au Qatar qui arrive. « Je veux aller en équipe de France le plus vite possible. J'en ai envie. Je suis déterminé à revenir en force pour le Mondial au Qatar », expliquait-il récemment. Fofana rêve donc des Bleus et du Qatar, mais comme l’explique L’Equipe , le joueur des Foxes saurait très bien qu’il aura plus de chances de convaincre Didier Deschamps en disputant la Ligue des Champions, compétition à laquelle ne participe pas Leicester. De quoi donc pousser Wesley Fofana vers un transfert cet été ?

Chelsea à fond

Conscient de cette volonté de Wesley Fofana de disputer la Coupe du Monde, Leicester ne devrait pas s’opposer à son transfert, mais il faudra tout de même compter 60M€ minimum. Le PSG serait ainsi à l’affût, mais pas seulement. L’ancien de l’ASSE pourrait bien poursuivre sa carrière en Premier League où Chelsea serait très intéressé. Après les départs de Rüdiger et Christensen, Thomas Tuchel veut se renforcer défensivement. Si Kalidou Koulibaly est arrivé, du sang neuf est encore recherché. Les Blues ont finalement manqué le coche avec Jules Koundé, parti au FC Barcelone, et tandis que Kimpembe a décidé de rester au PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé, et que Pavard ne serait pas si enclin à quitter le Bayern Munich, l’option Fofana aurait été activée par Chelsea.

Manchester City attentif

Mais pour Wesley Fofana, cela ne se résumerait pas à un duel entre Chelsea et le PSG. En effet, Manchester City serait également dans la course pour le joueur de Leicester. Chez les Citizens, on serait très attentif au marché des défenseurs centraux afin de pouvoir rapidement réagir en cas de départ au sein de l’effectif de Pep Guardiola. Et le nom de Fofana serait également coché à Manchester.