Mercato - OM : Quel joueur Longoria doit-il vendre en priorité ?

Publié le 31 juillet 2022 à 08h00 par Amadou Diawara

Pour être encore plus actif sur le marché, l'OM serait contraint de dégraisser son effectif. Conscient de la situation, Pablo Longoria vient de boucler le transfert de Luan Peres, qui s'est engagé officiellement en faveur de Fenerbahçe ce vendredi. Selon vous, quel joueur le président de l'OM doit-il maintenant vendre en priorité ?

Pour permettre à Igor Tudor de remplir ses objectifs avec l'OM, Pablo Longoria s'est montré très actif sur le marché. Après avoir perdu William Saliba et Boubacar Kamara, partis en Angleterre du côté d'Arsenal et d'Aston Villa, le président de l'OM a déjà bouclé plusieurs transferts, dont ceux de Jonathan Clauss, Luis Suarez ou encore de Nuno Tavares. Pour aller encore plus loin sur le marché, Pablo Longoria aurait la nécessité de faire le ménage dans l'effectif d'Igor Tudor, et ce, parce que les caisses de l'OM seraient limitées. Et pour mener à bien cette mission, le patron marseillais a finalisé le départ de Luan Peres ce vendredi.

Aucun joueur intransférable dans l'effectif d'Igor Tudor ?

En effet, l'OM a officialisé ce vendredi le transfert de Luan Peres en direction de Fenerbahçe. D'ailleurs, le défenseur brésilien n'a pas manqué de faire ses adieux au club marseillais. « Je suis vraiment fier d'avoir joué pour cette équipe. J'ai véritablement apprécié de jouer ici et la saison a été très bonne. Désormais, je prends un autre chemin, j'en suis content et j'espère que je serai heureux là-bas. (...) Merci pour tout (en s’adressant aux supporters). J'ai vraiment beaucoup aimé le club, il fait désormais partie de ma vie et je suivrai les saisons de l'OM et je regarderai tous les matches. J'espère qu'ils feront une bonne saison en Ligue 1 et bien sûr en Ligue des Champions. Merci pour tout, à bientôt les amis. Allez l'OM ! » , a déclaré Luan Peres dans une vidéo publiée par l'OM.

Longoria prêt à vendre tous ses joueurs en cas de bonne offre ?

En plus de Luan Peres, Pablo Longoria envisagerait de se débarrasser d'autres éléments de l'effectif d'Igor Tudor. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions de La Provence , le président de l'OM estimerait que personne n'est intransférable aujourd'hui. Ainsi, il serait prêt à vendre n'importe quel joueur lors de ce mercato estival en cas de bonne offre.

