Après le clash entre Tudor et Gerson, une nouvelle révélation tombe

Publié le 29 juillet 2022 à 21h30 par Bernard Colas

Depuis son arrivée à l’OM, Igor Tudor fait beaucoup parler par son style de management, qui aurait déjà fait des étincelles en interne. Le successeur de Jorge Sampaoli aurait en effet eu un gros accrochage avec Gerson à l’issue d’une séance d’entraînement, au point que le Brésilien aurait songé à quitter le stage en Angleterre. Cependant, une autre version est présentée par le club phocéen.

Avec le départ de Jorge Sampaoli, Gerson a vu partir l’un de ses principaux soutiens à l’OM. En effet, c’est l’entraîneur argentin qui avait demandé le recrutement de l’ex joueur de Flamengo pour plus de 20M€. Cette saison, l’international auriverde devra donc faire sans Jorge Sampaoli, et avec Igor Tudor, choisi par Pablo Longoria pour assurer la succession de l’ancien sélectionneur de l’ Albiceleste . Un changement de style qui fait réagir en interne. Il y a quelques jours, La Provence indiquait en effet que la méthode Igor Tudor se faisait remarquer au sein de l’OM. Le Croate demanderait énormément à ses protégés, et visiblement, le ton utilisé par l’entraîneur croate ne serait pas toujours amical. De quoi créer un premier clash.

La grosse dispute entre Gerson et Tudor

Ce jeudi, La Provence a révélé un accrochage musclé entre Igor Tudor et Gerson. Les deux hommes auraient eu une altercation mardi lors de l’entraînement à huis clos. Un clash confirmé par L’Équipe , qui évoque même une « dispute mémorable » entre l’entraîneur de l’OM et son joueur, au point que ce dernier aurait songé à claquer la porte. « Il voulait prendre ses affaires et partir », révèle un autre protégé de Tudor à L’Équipe . Finalement, Gerson n’a pas quitté le complexe de St George's Park où sont logés les Marseillais, le Brésilien ayant été retenu par certains membres de la délégation phocéenne selon le quotidien sportif. L’accrochage n’a pas été plus loin, et tout semble être rentré dans l’ordre.

Gerson n’a pas voulu quitter le stage selon l’OM

« C'était une embrouille, un moment d'agacement, d'énervement, dû à un problème de discipline. Le genre d'incident qui est très commun sur un terrain. D'ailleurs, la preuve que ce n'était pas grand-chose : Gerson a joué hier (mercredi) », a indiqué à L’Équipe une source au sein de l’OM. Cependant, une autre version circule en interne. Du côté de l’Olympique de Marseille, on nie en effet le départ avorté de Gerson. Le milieu brésilien n’aurait pas songé à quitter le stage en Angleterre selon d’autres sources du club relayées ce vendredi soir par Le Phocéen.

« Tous ensemble, pensons au bien de l’OM »