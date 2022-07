Foot - OM

OM : Clauss envoie un surprenant message à Deschamps

Publié le 28 juillet 2022 à 07h00 par Arthur Montagne

Grâce à ses deux belles saisons en Ligue 1 avec le RC Lens, Jonathan Clauss a convaincu Didier Deschamps de le sélectionner en équipe de France. Avec désormais 4 sélections au compteur, le joueur qui vient de signer à l'OM semble bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar. Et pourtant, il assure ne pas y penser et se concentrer sur son nouveau club.

Auteur de deux belles saisons avec le RC Lens, Jonathan Clauss a profité du changement de système instauré par Didier Deschamps pour se faire une place en équipe de France. En effet, très performant dans son rôle de piston droit, le natif de Strasbourg avait le profil parfait dans la nouvelle tactique des Bleus. Fort de ses 4 sélections, Jonathan Clauss peut donc légitimement croire en ses chances de disputer la Coupe du monde au Qatar en fin d'année. Et pourtant, il assure qu'il ne pense qu'à l'OM où il vient de s'engager.

«Je suis focalisé sur autre chose»

« À l’instant T, là, non. Pas pour l’instant. Si j’étais resté dans mon confort à Lens, j’y aurais peut-être pensé un peu plus. Aujourd’hui, je suis focalisé sur autre chose. Il y a l’adaptation, le changement de club, de vie. Tout cela prend encore un peu trop de place. Je fais étape par étape. Je vais essayer de m’installer le plus vite possible, de trouver mon cocon, d’être bien avec ma copine, de retrouver cette stabilité qui est un peu chamboulée depuis deux, trois semaines. Ce sont les aléas du mercato, mais après on verra », lance-t-il dans les colonnes de La Provence avant d'en rajouter une couche sur ses ambitions avec l'OM.

Clauss ne pense qu'à l'OM