OM : Alvaro Gonzalez imite Evra et Rami

Publié le 31 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Dès son arrivée à l’OM en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez s’était imposé comme l’un des patrons défensifs du club phocéen. Toutefois, ces derniers mois, la situation s’est compliquée. Les relations se sont tendues avec Jorge Sampaoli et Alvaro Gonzalez s’est retrouvé indésirable. Et alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2024, l’Espagnol va voir son engagement avec l’OM être rompu. Ce qui n’est pas sans rappeler d’autres joueurs avant lui.

C’est en 2019 qu’Alvaro Gonzalez est arrivé à l’OM, lui qui était initialement prêté par Villarreal. Alors que l’Espagnol débarquait avec de nombreux doutes autour de lui, il a rapidement fait taire ses détracteurs. Auteur d’une première saison réussie, Alvaro Gonzalez avait été acheté définitivement au terme de cet exercice. Il était alors devenu le patron défensif du club phocéen. D’ailleurs, en mai 2021, il avait été récompensé en se voyant offrir un nouveau contrat jusqu’en 2024.

C’est la fin pour Alvaro Gonzalez

Toutefois, lors de la saison 2021-2022, ça s’est gâté pour Alvaro Gonzalez. Au fil du temps, l’Espagnol n’entrait plus dans les plans de Jorge Sampaoli. En hiver, il avait d’ailleurs été invité à s’en aller. Alvaro Gonzalez avait toutefois refuser de quitter l’OM et s’était alors retrouvé mis à l’écart. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il n’a plus remis les pieds à Marseille où on s’active pour s’en débarrasser. Et finalement, Pablo Longoria va prendre une décision radicale. Entre l’OM et Alvaro Gonzalez, le divorce est imminent et comme révélé par L’Equipe , la rupture de contrat entre les deux parties devrait être prononcée très prochainement.

L’écart d’Adil Rami

Pour enfin se débarrasser d’Alvaro Gonzalez, l’OM va donc rompre le contrat de l’Espagnol. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le club phocéen utilise cette méthode. A l’été 2019, l’OM avait alors rompu le contrat d’Adil Rami, licencié pour faute grave. La raison ? Il était alors reproché au champion du monde sa participation à l’émission Fort Boyard alors qu’il était blessé. Le jour du tournage, l’OM était initialement en jour off, mais le planning avait changé et un entraînement était programmé. Rami aurait alors dû se présenter aux soins, ce qu’il n’a pas fait. De son côté, l’actuel joueur de Troyes expliquait avoir l’accord de sa direction. Cela a donc fini par un divorce et l’affaire a même été menée devant les prudhommes par Adil Rami.

